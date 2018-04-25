Семиклассники из Коптева побывали на экскурсии в историческом музее

Ученики седьмых классов школы №1576, расположенной на Большой Академической улице, посетили Музей Отечественной войны 1812 года. Здесь ребята стали участниками экскурсии «Наполеон и Александр I. От мира к войне».

— Дети узнали много нового из увлекательного рассказа об экспонатах музея и об интересных исторических фактах. Экскурсовод задавала вопросы слушателям и слушала ответы ребят, — рассказали в администрации школы.

Благодаря современным технологиям школьники смогли проникнуться атмосферой исторических событий: на больших экранах в музее демонстрируются видеоролики и карты сражений, сенсорные доски иллюстрируют информацию по разным темам. (ео)