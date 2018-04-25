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Семиклассники из Коптева побывали на экскурсии в историческом музее
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Семиклассники из Коптева побывали на экскурсии в историческом музее 

Управа района Коптево города Москвы 25 апреля 2018
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Ученики седьмых классов школы №1576, расположенной на Большой Академической улице, посетили Музей Отечественной войны 1812 года. Здесь ребята стали участниками экскурсии «Наполеон и Александр I. От мира к войне».
— Дети узнали много нового из увлекательного рассказа об экспонатах музея и об интересных исторических фактах. Экскурсовод задавала вопросы слушателям и слушала ответы ребят, — рассказали в администрации школы.
Благодаря современным технологиям школьники смогли проникнуться атмосферой исторических событий: на больших экранах в музее демонстрируются видеоролики и карты сражений, сенсорные доски иллюстрируют информацию по разным темам. (ео)
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