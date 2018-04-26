Волонтеры из Коптева побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной

Волонтеры школы №1223 района Коптево побывали в гостях у участника Великой Отечественной войны Диамида Иванова. Ветерана семиклассники навестили вместе с классным руководителем и представителями музея «Эхо прошедшей войны».

— Диамид Алексеевич встретил нас при полном параде: на груди боевые и юбилейные награды. Ребята спрашивали, в каком году он ушел на фронт, в каких войсках воевал, где застала его весть о Победе. Он с удовольствием ответил на все интересующие вопросы, — сообщили организаторы поездки.

Расставаясь, ребята пожелали ветерану отличного здоровья и долголетия, а также пригласили в школу на классный час. (ео)