Ещё
Волонтеры из Коптева побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной
Далее:
Читайте также:
Ещё
Ведущую спросили про дочь и вибратор
Ведущую спросили про дочь и вибратор

Волонтеры из Коптева побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной 

Управа района Коптево города Москвы 26 апреля 2018
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Волонтеры школы №1223 района Коптево побывали в гостях у участника Великой Отечественной войны Диамида Иванова. Ветерана семиклассники навестили вместе с классным руководителем и представителями музея «Эхо прошедшей войны».
— Диамид Алексеевич встретил нас при полном параде: на груди боевые и юбилейные награды. Ребята спрашивали, в каком году он ушел на фронт, в каких войсках воевал, где застала его весть о Победе. Он с удовольствием ответил на все интересующие вопросы, — сообщили организаторы поездки.
Расставаясь, ребята пожелали ветерану отличного здоровья и долголетия, а также пригласили в школу на классный час. (ео)
Управа района Коптево города Москвы: последние новости
Выставка «МПИ в годы Великой Отечественной войны» открылась на Михалковской В Центризбиркоме открылась российско-монгольская выставка «От братства по оружию – к братству демократий» Открытые показы фильмов о Москве пройдут в Северном округе
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ведущую спросили про дочь и вибратор14
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы50
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
После «Евровидения»: что стало с победителями2
Лоза в своем репертуаре9
Видео
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение