Государственный музей Л. Н. Толстого

Государственный музей Л. Н. Толстого в Москве (ГМТ) — один из старейших литературных музеев России. Он основан в 1911 году по инициативе Толстовского общества. В его создании приняли участие выдающиеся деятели русской культуры — В. Я. Брюсов, А. А. Бахрушин, И. А. Бунин, А. М. Горький, И. Е. Репин, Л. О. Пастернак, К. С. Станиславский, В. И. Немирович-Данченко, жена и дети Толстого, его единомышленники.

В музее хранятся подлинные вещи, рукописи, портреты, фотографии писателя и его окружения. Это самая большая в мире коллекция предметов, связанных с Львом Толстым

В ампирном особняке на Пречистенке, 11 находится литературная экспозиция музея. Она подробно рассказывает о жизни и творчестве Л. Н. Толстого, знакомит посетителей с уникальными экспонатами фондов ГМТ.