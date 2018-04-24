Посетители центра соцобслуживания «Западное Дегунино» побывали на обзорной экскурсии по Москве

В это день экскурсанты старшего поколения посетили музеи, галереи и увидели основные достопримечательности столицы. Об этом сообщил представитель филиала.

— На экскурсии жители увидели необыкновенные места и исторические памятники нашего города. Затем наше путешествие продолжилось посещением Музея Героев Советского Союза и России. Экспозиция музея была посвящена традициям русского героизма и рассказывала о людях, принесших нашей стране победу, — рассказали в ТЦСО.

Напомним, Центр соцобслуживания «Западное Дегунино» находится по адресу улица Ивана Сусанина, 2/1. (ео)