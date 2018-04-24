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Посетители центра соцобслуживания «Западное Дегунино» побывали на обзорной экскурсии по Москве
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Посетители центра соцобслуживания «Западное Дегунино» побывали на обзорной экскурсии по Москве 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 1 час назад
В это день экскурсанты старшего поколения посетили музеи, галереи и увидели основные достопримечательности столицы. Об этом сообщил представитель филиала.
— На экскурсии жители увидели необыкновенные места и исторические памятники нашего города. Затем наше путешествие продолжилось посещением Музея Героев Советского Союза и России. Экспозиция музея была посвящена традициям русского героизма и рассказывала о людях, принесших нашей стране победу, — рассказали в ТЦСО.
Напомним, Центр соцобслуживания «Западное Дегунино» находится по адресу улица Ивана Сусанина, 2/1. (ео)
Управа района Западное Дегунино города Москвы: последние новости
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