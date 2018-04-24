В Москве открылась «Российская неделя высоких технологий-2018»

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости . Структура цифровой экономики России — одна из главных тем «Российской недели высоких технологий —2018», которая открылась во вторник в столичном центрально-выставочном комплексе «Экспоцентр», сообщил журналистам генеральный директор комплекса Сергей Беднов.

"Неделя проводится третий год подряд. Это масштабное конгрессно-выставочное событие, объединяющее на одной площадке несколько событий — международную выставку информационных и коммуникационных технологий " Связь", специализированную выставку навигационных систем, технологий и услуг «Наватех-2018», а также форум «Российский софт: эффективные решения. Одной из основных тем станет обсуждение вопроса структуры цифровой экономики России», — сказал Беднов.

Таким образом, по его словам, Неделя-2018 представляет собой межотраслевую платформу — все ее мероприятия объединены общей темой — «Цифровая экономика».

В этом году участниками Недели стали более четырехсот российских и зарубежных компаний, а также 150 спикеров и около двух тысяч делегатов.

На стендах компаний демонстрируются последние разработки для мобильной, спутниковой, радио и волоконно-оптической связи, сетей передачи данных, облачные технологии, программное обеспечение и многое другое.

Беднов сообщил, что в этом году выставка «Связь-2018» расширила свою тематическую направленность — помимо традиционных тем она включает и новые разделы: «Центры обработки и хранения данных», «Интеллектуальные устройства», а также «Решения для интернет вещей».

Торжественная церемония гашения марки состоялась сразу же по окончании церемонии официального открытия Недели.