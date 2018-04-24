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Сколько стоит тишина: российский художник спасет горожан от окружающего шума
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Сколько стоит тишина: российский художник спасет горожан от окружающего шума 

Forbes.ru 55 минут назад
Чрезмерное количество звуковых раздражителей — одна из главных проблем мегаполисов. Оградить горожан от окружающей какофонии задумал художник Сергей Касич.
Проект «Презервация тишины» помог Касичу стать участником грантовой программы «Искусство и технологии», запущенной BMW Group Россия и музеем современного искусства «Гараж». Цель программы — поддержка проектов в области информационных технологий и сайнс-арта.
По замыслу художника, замеры уровня шума в городе помогут выделить самые тихие общественные пространства. В этих зонах Касич предлагает установить шумопоглощающие экраны, создав таким образом своеобразные островки тишины в большом городе. В конструкциях с шумопоглощающими и эгонегативными функциями можно проводить тихие акустические концерты, а можно просто отдохнуть в тишине.
Бюджет проекта, который покрывает грантовая программа, составит 750 000 рублей. Кроме того, Сергей Касич в течение года будет получать ежемесячную стипендию в размере 30 000 рублей.
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