Евгений Первышов вступился за современное искусство в Краснодаре

Об этом он сообщил, отвечая на вопрос о целесообразности установки в городе проектов, разработанных художниками группы ЗИП. Градоначальник отметил, что не видит ничего плохого в разнообразии. А мнение пользователей соцсетей, на которое ссылался журналист, он назвал нерепрезентативным.

«Считаю, искусство должно быть представлено в городе в полной мере. У нас много объектов классического искусства — памятников, скульптур. Одна, довольно интересная, на мой взгляд — композиция «Кино» возле кинотеатра «Болгария», в рамках субботника принимал участие в ее установке. Она тоже классическая.

Мэр напомнил, что городские власти недавно реконструировали памятник Ленину в Вишняковском сквере (являющейся одним из первых в стране монументов в честь «вождя мирового пролетариата»).

«Первый памятник Ленину в Краснодаре. Мы его полностью реконструировали в рамках реконструкции сквера по федеральной программе», — отметил градоначальник.

В тоже время, он подчеркнул, что считает важным не только сохранять историческое наследие, но и стараться делать город современным, размещать, в том числе, арт-объекты.

«Это интересно, если посмотрим на города в других странах, например — Мадрид. В архитектуре там много классики, но представлено и современное искусство. Современные объекты, конечно, не должны быть вызывающими. Таких и нет среди представленных по итогам отбора», — отметил Евгений Первышов.

Глава города уточнил, что в разработке каталога инсталляций и арт-объектов для установки в общественных городских пространствах участвовали краснодарские скульпторы и художники, среди авторов — обладатели престижной российской премии им. Кандинского.

«Это же многое значит. Эксперты, искусствоведы, сами выбирали работы, и они, считаю, достаточно интересные», — резюмировал Первышов.