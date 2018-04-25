Более 30 предприятий принимают участие в выставке «Деловой Дагестан — 2018» в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 25 апреля. / ТАСС /. Более 30 предприятий и организаций принимают участие в межрегиональной выставке «Деловой Дагестан — 2018», которая стартовала в среду в Махачкале. На отраслевой площадке представлены промышленность, транспорт, энергетика и телекоммуникации, сообщил ТАСС руководитель выставочного центра «Дагестан-ЭКСПО» Магомед Саругланов

"Выставка «Деловой Дагестан» в этом году юбилейная, проходит в пятнадцатый раз. Выставочный проект представляет собой отраслевую площадку для установления новых бизнес-контактов, привлечения потенциальных инвесторов в соответствующие сектора экономики, продвижения конкурентоспособной продукции, товаров и услуг, развития деловой инициативы Дагестана. Принимают участие 35 предприятий, в том числе из регионов Северного Кавказа, Волгограда, Ростова-на-Дону и Краснодара", — отметил собеседник агентства.

По его словам, в рамках выставки планируются семинары, круглые столы, презентации и подписание соглашений между представителями бизнеса.

"Бизнес-сообщество Махачкалы подпишет соглашение с промышленниками Москвы о дальнейшем сотрудничестве. Кроме того, что очень важно, здесь пройдет ярмарка вакансий, организованная министерством труда республики", — рассказал Саругланов.

Организаторами мероприятия выступает выставочный центр «Дагестан-ЭКСПО» при поддержке администрации главы и правительства республики.