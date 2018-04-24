Специалисты ПФР проконсультируют посетителей выставки «Дача. Сад. Огород» в Калининграде

В Калининграде с 26 по 28 апреля специалисты ОПФР проконсультируют горожан в выставочном центре «Балтик-Экспо». На все интересующие вопросы сотрудники регионального отделения Пенсионного фонда ответят в рамках выставки «Дача. Сад. Огород».

В течение трёх дней посетителям ярмарки расскажут о порядке обращения за назначением пенсии, установления социальных выплат, получения сертификата на материнский (семейный) капитал, о возможностях использования его средств и др. Проинформируют посетителей сотрудники отделения и о том, как, не выходя из дома, получить ряд пенсионных услуг.