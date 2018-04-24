Нижегородцам представят в фотографиях истории трубочистов из разных стран

В экспозицию войдут 45 работ эстонского фотографа Татьяны Линд . На ее родине, как и в ряде стран Европы, многие традиции профессии трубочиста сохранились до наших дней и передаются из поколения в поколение. Учиться этому делу людям приходится несколько лет. Посетив выставку, нижегородцы узнают, как одеваются трубочисты и какими инструментами пользуются, а также увидят их повседневную жизнь.

В рамках открытия экспозиции также состоится творческая встреча с автором. Посетить выставку можно будет до 10 мая.