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Нижегородцам представят в фотографиях истории трубочистов из разных стран
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Нижегородцам представят в фотографиях истории трубочистов из разных стран 

Ревизор.ru 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
В экспозицию войдут 45 работ эстонского фотографа Татьяны Линд. На ее родине, как и в ряде стран Европы, многие традиции профессии трубочиста сохранились до наших дней и передаются из поколения в поколение. Учиться этому делу людям приходится несколько лет. Посетив выставку, нижегородцы узнают, как одеваются трубочисты и какими инструментами пользуются, а также увидят их повседневную жизнь.
В рамках открытия экспозиции также состоится творческая встреча с автором. Посетить выставку можно будет до 10 мая.
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