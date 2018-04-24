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Жители Черемушек отправятся в «Виртуальное приключение Вовки и его друзей»
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Жители Черемушек отправятся в «Виртуальное приключение Вовки и его друзей» 

Управа района Черемушки 1 час назад
Фото: Управа района Черемушки
Все самые невероятные приключения начинаются с интересной книги! С одной такой увлекательной книжной истории началось виртуальное путешествие мальчика по имени Вовка, которое покажут 26 апреля в центре культуры и искусства «Меридиан».
«Что же произошло с нашим героем и его верными друзьями — котом Василием и попугаем Сильвером — по другую сторону монитора? Узнаем об этом, посмотрев музыкальный спектакль с участием творческих коллективов ЦКИ «Меридиан»», — передают организаторы.
Начало мероприятия в фойе большого зала назначено на шесть часов вечера. В свободном творческом пространстве гостям предстоит познакомиться со студиями и кружками «Меридиана», смастерить чудесного веселого домовенка и изобразить на бумаге все буйство весенних красок под руководством самого настоящего художника.
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