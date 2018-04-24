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Выставку художника Василия Верещагина посетили пенсионеры из Бутырского района
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Выставку художника Василия Верещагина посетили пенсионеры из Бутырского района 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Автобусная экскурсия в Государственную Третьяковскую галерею была организована на минувшей неделе филиалом «Бутырский» ТЦСО «Алексеевский» для участников пилотного проекта «Московское долголетие». Гости посетили выставку «Василий Верещагин. К 175-летию со дня рождения».
— Искусствовед Людмила Изюмова провела экскурсию по выставке, подробно рассказала о жизни и творчестве талантливого русского художника, который был не только живописцем, литератором, путешественником, этнографом, но и участником военных действий. Посетители увидели произведения туркестанской, индийской, балканской, палестинской и японской серий, а также коллекцию подготовительных рисунков, — сообщила культурный организатор филиала Маргарита Лебедева.
Напомним, филиал «Бутырский» ТЦСО «Алексеевский» находится по адресу: Огородный проезд, д. 21. (вт)
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