Советскую квартиру времен перестройки воссоздали в галерее «Богородское»

В Выставочном зале «Богородское» 27 апреля стартует выставка-премия «Ваша коллекция».

Организаторы выставки-премии «Ваша коллекция» в рамках масштабного выставочного мультидисциплинарного проекта «Участник» отобрали 16 уникальных коллекций. Их авторы в течение многих лет создавали коллекции билетов и чайников, пуговиц и ракушек, советских игрушек-головоломок и много других увлекательных вещей.

Как отметили сотрудники галереи, все эти экспонаты рассказывают о середине прошлого века и о сегодняшних днях. В итоге, взяв за основу экспозиции коллекций, кураторы выставки сформировали и воссоздали стандартную советскую квартиру перестроечных времен. Именно в этой квартире и окажутся посетители выставки, пришедшие в Выставочный зал вплоть до 17 июня.

Напомним, что открытие выставки «Ваша коллекция» состоится 27 апреля в 19:00.

Вход на открытие свободный.

В остальные дни выставка будет работать с 11:00 до 20:00. Цена льготного билета 50 рублей, полного — 100 рублей, а вот для школьников вход всегда бесплатный.

Адрес: ул. Открытое шоссе, д. 5, к. 6.