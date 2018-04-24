Церемония вручения премии ЦФО в области литературы и искусства прошла в Москве

В Музее русской иконы в Москве прошла торжественная церемония вручения премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства, говорится в сообщении аппарата полномочного представителя президента РФ в ЦФО.

«Открывая церемонию, полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Алексей Гордеев поприветствовал гостей и участников мероприятия и поблагодарил лауреатов премии за вклад в развитие региональной культуры: «Культура и искусство формируют в человеке принципы, с которыми он идет по жизни, и именно это и есть основа патриотизма», — говорится в материале.

Лауреатами премии стали: международный фестиваль классической музыки «Музыкальная экспедиция», Владимирская область (номинация «За создание талантливых произведений литературы и искусства»); «Библиопродленка для вашего ребенка» Суздальской районной централизованной библиотечной системы, Владимирская область (номинация «За создание для детей и юношества произведений в области литературы и искусства»); «Монументальный Палех: фрески советских дворцов», Ивановская область (номинация «За просветительскую деятельность в сфере культуры»);

Интернет-проект «Память Вечного огня» Липецкой областной универсальной научной библиотеки, Липецкая область (номинация «За просветительскую деятельность в сфере культуры»); издание детской книги «Художник Александр Дейнека», Курская область (номинация «За создание для детей и юношества произведений в области литературы и искусства»); создание ансамбля иконостасов церкви Вознесения Господня в Калязине, Тверская область (номинация «За создание талантливых произведений литературы и искусства»).

Также в рамках церемонии ООО «Газпром трансгаз Москва» вручил именной сертификат на покупку музыкального инструмента Денису Мананникову, студенту первого курса колледжа имени В. К. Мержанова при Тамбовском государственном музыкально-педагогическом институте имени С. В. Рахманинова. В 2016 году Денис в составе Тамбовского детского оркестра русских народных инструментов стал лауреатом Премии.