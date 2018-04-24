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В Сергиево‑Посадском музее‑заповеднике 27 апреля откроется выставка изразцов ХV‑ХIХ веков
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В Сергиево‑Посадском музее‑заповеднике 27 апреля откроется выставка изразцов ХV‑ХIХ веков 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Посетители выставки изразцов ХV-ХIХ веков, которая откроется 27 апреля в Сергиево-Посадском музее-заповеднике в Подмосковье, смогут увидеть более 350 уникальных экспонатов, среди которых представлены как элементы древнего церковного декора, так и работы известных художников позапрошлого века, говорится в сообщении пресс-службы Троице-Сергиевой лавры.
«В Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике 27 апреля 2018 года откроется выставка изразцов ХV–ХIХ веков «От образца до изразца». В Восточном корпусе музейного комплекса «Конный двор» зрителям будет представлено более 350 уникальных экспонатов», — отмечается в сообщении.
Экспонаты предоставлены Московским объединенным художественным историко-архитектурным и природно-ландшафтным Государственным историческим музеем, Государственным историко-художественным и литературным музеем-заповедником «Абрамцево», Государственным научно-исследовательским музеем архитектуры имени А. В. Щусева и музейно-выставочным комплексом Московской области «Новый Иерусалим.
Выставка познакомит посетителей с развитием изразцового дела в России с ХV по ХХI век. На экспозиции можно будет увидеть множество творений, созданных в Троице-Сергиевом монастыре и украшавших храмы обители, в частности, одни из самых ранних находок: редкий фрагмент терракотовой рельефной плитки и балясину из декора Духовской церкви ХV века, а также экспонаты декора Введенской церкви ХVI века. Не менее интересны муравленые (зеленые) изразцы ХVII века из декора церкви преподобных Зосимы и Савватия Соловецких.
Также зрители увидят реконструкцию двух старинных печей из Сергиева Посада и изразцы, выполненные известными мастерами Яном Флегнером в XVIII веке и Михаилом Врубелем в ХIХ веке. На выставке, помимо изразцов, будут представлены графические работы таких известнейших мастеров, как Врубель, Е. Поленова, В. Гартман, С. Милорадович.
»Выставка будет интересна не только узкому кругу специалистов-искусствоведов, но и широкой публике, поскольку позволит соприкоснуться массовому зрителю со «свидетелями живой истории» — старинными изразцами», — заключается в сообщении.
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