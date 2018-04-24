В Пермской галерее откроется выставка художницы из Барселоны, которая рисует свои сны

В Пермской галерее появится выставка «Сердце мира (0+). Автор проекта — художница из Перми Ксениия Беляева, которая пишет картины по мотивам своих снов. На выставке будет представлено 25 авторских работ и инсталляция в форме сердца.

Ксения Беляева — дизайнер и художник. Она родилась в Перми, окончила Российскую Академию художеств в Санкт-Петербурге. С 2004 года живёт в Барселоне. С 2011 года пишет картины, многие из которых написаны по мотивам собственных сновидений. В родном городе Ксения 3 мая представит арт-проект „Сердце мира“.

— В проекте 25 картин и объёмная инсталляция в форме сердца. Именно сердце — ключевой образ выставки, который встречается практически во всех работах художницы, — рассказали в галерее. — Хотя образный ряд произведений Ксении намного шире: это мифы доколумбовой Америки, образы из любимых детских сказок Андерсена и Киплинга. Образы своего подсознания Ксения превращает в картины, используя при этом свою собственную авторскую технику, смешивая на холсте масло, акрил и дополняя живописные работы вышитыми деталями.

Картины „Обещания любви“ и „Священно то, что ты чувствуешь“

Каждая работа будет сопровождаться текстом, который поможет понять и интерпретировать художественные мир Ксении.