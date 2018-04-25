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На торгах в Нью-Йорке картину Модильяни выставят за рекордную цену
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На торгах в Нью-Йорке картину Модильяни выставят за рекордную цену 

РИА Новости 14 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Картину выдающегося итальянского художника Амедео Модильяни «Лежащая обнаженная (на левом боку)» выставят в мае на торгах Sotheby's в Нью-Йорке за рекордную стартовую цену в 150 миллионов долларов, сообщается на сайте аукционного дома.
Как говорится на сайте, написанная в 1917 году картина будет выставлена на торгах Impressionist & Modern Art Evening Sale в Sotheby's 14 мая.
"Ожидается, что картина Модильяни «Лежащая обнаженная (на левом боку)», будет продана более чем за 150 миллионов долларов", — сообщили в Sotheby's.
По данным Sotheby's, нынешний владелец картины приобрел ее на аукционе в 2003 году за 26,9 миллиона долларов.
Как сообщает телеканал CNN, стартовая цена на картину стала рекордной для произведений, когда-либо выставляемых на аукционах. Прошлый рекорд принадлежал картине Пабло Пикассо «Алжирские женщины» (1955), стартовая цена на которую составляла 140 миллионов долларов. В итоге произведение ушло с молотка за 179 миллионов. Картина Леонардо Да Винчи «Спаситель мира», которая стала самой дорогой в мире после продажи на аукционе Christie's в Нью-Йорке в 2017 году за 450 миллионов долларов, изначально выставлялась за 100 миллионов долларов.
При жизни Модильяни его работы не имели успеха и стали востребованными лишь после его смерти. В последние годы произведения выдающегося художника не раз продавались на аукционах за многомиллионные суммы. В 2015 году его картина «Лежащая обнаженная» ушла на аукционе Christie's за 170 миллионов долларов.
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