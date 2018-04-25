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Работу Модильяни хотят продать по рекордной цене
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Работу Модильяни хотят продать по рекордной цене 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Мир24
Аукцион Sotheby's пополнит список лотов картиной итальянского живописца Амедео Модильяни "Лежащая обнаженная", которая была написана в 1917 году и оценена в 150 миллионов долларов, сообщает телеканал "360".
Ранее ни одно произведение искусства, которое выставлялось аукционным домом, не оценивалось так высоко. Торги пройдут 14 мая. Прежде картиной владел миллиардер из Ирландии. По имеющимся сведениям, он занимается разведением лошадей.
Обнаженный портрет — лишь часть серии, которую Модильяни написал для парижского коллекционера Леопольда Зборовски. Первая выставка работ мастера в 1917 году вызвала скандал, после чего полиция закрыла экспозицию, сославшись на нарушение общественного спокойствия.
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