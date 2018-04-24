В Волгоградской области дан старт арт-фестивалю «ARTEMOFF»

В столице российской провинции, городе Урюпинске Волгоградской области открылась долгожданная выставка, посвященная творчеству Георгия Артёмова. Работы выдающегося живописца, скульптора и декоратора размещены в обновленной картинной галерее.

Чем необычна выставка? Тем, что спустя долгие годы она наконец-то открылась на исторической родине автора выставочных работ.

Георгий Артемов знаменит за рубежом, его популярность день ото дня возрастает. Во Франции, где произошло становление Артемова как художника, о нем пишут книги, в его честь издают альбомы. О талантливом гении снимают телепередачи, ему посвящают радио-эфиры. Персональные выставки проходят регулярно, а некоторые из его работ хранятся в парижском Центре Помпиду.

При этом Георгий Артемов до сих пор неизвестен у себя на Родине. Несправедливость решили устранить победители конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел», авторы проекта Арт-фестиваля современной городской культуры «ARTEMOFF».

Выставку решено было открыть в Урюпинске, ведь именно здесь, в семье потомственных казаков и родился талантливый художник, сын атамана. Несмотря на кажущуюся предопределенность своего жизненного пути (Георгий учился в Новочеркасском Донском кадетском корпусе), будущий художник все же нашел в себе силы пойти «против течения», последовать своему призванию и таланту. Стоит отметить, что это было непросто: в среде казаков на занятия живописью смотрели как на баловство.

Несмотря на это, Артёмов начал посещать художественные рисовальные классы, возглавляемые И. С. Богатыревым, в 1908 году, а уже в 1911 году провел в Ростове-на-Дону персональную выставку 50 своих работ. Поняв, что движется в правильном направлении, продолжил образование в Московском художественном училище живописи, ваяния и зодчества, в мастерской К. А. Коровина. Через пару лет по стипендии, полученной за успешное окончание училища, Артемов уехал в Европу, где полностью реализовал свой творческий потенциал.

Экспозиция открывшейся выставки включает более 30 реплик художественных работ Георгия Артёмова в пяти тематических блоках: «Юный импрессионист из степей», «Жизнь моя самая обыкновенная…», «Это и есть красота», «Я хотел овладеть сильным рисунком» и «Меня все так восхитило: и дерзкие цвета, и формы гитар…». Посетители имеют возможность также познакомиться с уникальными документами и фотографиями, узнать о жизни знаменитого земляка. Увидеть картины прославленного земляка можно будет до 30 июня включительно.

Адрес: г. Урюпинск, пл. Комсомола, 4, Картинная галерея.

График работы: вторник-пятница с 8:30 до 17:30, в субботу с 9:00 до 17:00, воскресенье и понедельник — выходные дни.

Кроме того, жители и гости Волгоградской области смогут принять участие в трёхдневном Арт-фестивале современной городской культуры «ARTEMOFF», который пройдет в г. Урюпинске с 10 по 12 июня 2018 года.