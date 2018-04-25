Котзилла в городе: индонейзийский художник удивляет огромными кошками

Еще несколько дней назад индонезийский художник Франсдита Муасифин был никому не известен. Однако на его необычные работы обратили внимание пользователи Инстаграма, и теперь его имя то и дело мелькает в заголовках СМИ. Чем же прославился обычный парень из Индонезии?

Он начал создавать коллажи с огромными кошками. Фрасдита вырезает их из обычных фотографий и вставляет на фон большого города. Более того, котов за их размер он называет Котзиллами.

Обычно на таких картинах котята занимаются своими обычными делами: кто-то ест, кто-то играется или спит. При этом, по задумке автора, люди на фотографиях совершенно не замечают, что соседствуют с такими огромными пушистыми животными.

Кстати, вставлять милых котов в пейзажи художник начал совсем недавно. Первая подобная фотография в его Инстаграме появилась только в начале февраля. До этого профиль был в основном заполнен рисунками разнообразных 3D моделей. Зато сейчас страница Франсдита стала выглядеть очень необычно и ярко. На неё уже подписано больше шести с половиной тысяч человек.

Стоит признать, Франсдита любит не только кошек. Несколько недель назад в его инстаграме появился еще и огромный цыпленок. Он, как ни в чем не бывало, стоит на огромном перекрестке, совершенно не обращая внимания на толпу людей. Правда, пока что это единственная картина, на котором изображен не кот.