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Котзилла в городе: индонейзийский художник удивляет огромными кошками
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Котзилла в городе: индонейзийский художник удивляет огромными кошками 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Еще несколько дней назад индонезийский художник Франсдита Муасифин был никому не известен. Однако на его необычные работы обратили внимание пользователи Инстаграма, и теперь его имя то и дело мелькает в заголовках СМИ. Чем же прославился обычный парень из Индонезии?
Он начал создавать коллажи с огромными кошками. Фрасдита вырезает их из обычных фотографий и вставляет на фон большого города. Более того, котов за их размер он называет Котзиллами.
Обычно на таких картинах котята занимаются своими обычными делами: кто-то ест, кто-то играется или спит. При этом, по задумке автора, люди на фотографиях совершенно не замечают, что соседствуют с такими огромными пушистыми животными.
Кстати, вставлять милых котов в пейзажи художник начал совсем недавно. Первая подобная фотография в его Инстаграме появилась только в начале февраля. До этого профиль был в основном заполнен рисунками разнообразных 3D моделей. Зато сейчас страница Франсдита стала выглядеть очень необычно и ярко. На неё уже подписано больше шести с половиной тысяч человек.
Стоит признать, Франсдита любит не только кошек. Несколько недель назад в его инстаграме появился еще и огромный цыпленок. Он, как ни в чем не бывало, стоит на огромном перекрестке, совершенно не обращая внимания на толпу людей. Правда, пока что это единственная картина, на котором изображен не кот.
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