Пять проектов представил Хабаровский край на «Хрустальный компас» 

Хабаровский край заявил пять проектов на соискание национальной премии в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России «Хрустальный компас». Всего в конкурсе принимают участие семь регионов Дальнего Востока. Экспертным советом конкурса одобрено 19 проектов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Хабаровский краевой музей им. Гродекова подал на конкурс два проекта: подготовка издание иллюстрированного каталога «Ульчи» и выставка денежных знаков 1918-1922 «Деньги Гражданской войны: игра престолов». По словам ученого секретаря Юрия Белкина, учреждение впервые участвует в «Хрустальном компасе», и то, что оба проекта получили одобрение экспертного совета, большой прорыв для музея.
«Выставка «Деньги гражданской войны» — беспрецедентный проект. За 10 месяцев его увидели более 50 тысяч человек. В нашем музее наиболее полная коллекция на Дальнем Востоке денежных знаков той эпохи. Она никогда не выставлялась полностью. Всего в фондах около 1000 единиц, для экспонирования было отобрано около 200. Сейчас решается вопрос об адаптации выставки для экспонирования в других учреждениях культуры. Что касается каталога «Ульчи», в издании полностью представлена уникальная коллекция, которую свое время начинал еще Арсеньев. Оно будет интересно не только специалистам в области этнографии, но и обычному читателю», — рассказал Юрий Белкин.
Кроме проектов музея им. Гродекова на премию заявлен фотоконкурс «Дальневосточное наследие». За год существования проекта в нем приняло участие более 14 человек, были организованы экспозиции в трех дальневосточных регионах — Приморье, Хабаровском крае, ЕАО, выпущены книга-фотоальманах и календарь с работами участников фотоконкурс. В общем рейтинге голосования он занимает 17 место. Помимо этого заявлены проекты «Планета Тайга» и «Национальная концепция устойчивого развития России». В конкурсе также участвуют четыре проекта от Камчатского края, четыре от республики Саха (Якутия), три от Приморского края. По одному проекту представили Магаданская и Сахалинская области и Чукотский автономный округ. Голосование за проекты продлится до 30 апреля на сайте конкурса. Напомним, Национальная премия «Хрустальный компас» учреждена в 2012 году. За это время участники подали 1531 заявку из 84 регионов России и 35 стран мира. На победу в премии претендуют заявки, прошедшие квалификационный отбор. Всего в этом году на соискание престижной награды выдвинуто 327 проектов и достижений. Премия поддержана президентом Русского географического общества Сергеем Шойгу. В экспертный совет премии входят лауреаты Нобелевской и государственных премий СССР и России, академики РАН, Герои СССР и России, общественные и государственные деятели, представители СМИ.