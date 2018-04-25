Пять проектов представил Хабаровский край на «Хрустальный компас»

Хабаровский край заявил пять проектов на соискание национальной премии в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России «Хрустальный компас». Всего в конкурсе принимают участие семь регионов Дальнего Востока. Экспертным советом конкурса одобрено 19 проектов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Хабаровский краевой музей им. Гродекова подал на конкурс два проекта: подготовка издание иллюстрированного каталога «Ульчи» и выставка денежных знаков 1918-1922 «Деньги Гражданской войны: игра престолов». По словам ученого секретаря Юрия Белкина, учреждение впервые участвует в «Хрустальном компасе», и то, что оба проекта получили одобрение экспертного совета, большой прорыв для музея.

«Выставка «Деньги гражданской войны» — беспрецедентный проект. За 10 месяцев его увидели более 50 тысяч человек. В нашем музее наиболее полная коллекция на Дальнем Востоке денежных знаков той эпохи. Она никогда не выставлялась полностью. Всего в фондах около 1000 единиц, для экспонирования было отобрано около 200. Сейчас решается вопрос об адаптации выставки для экспонирования в других учреждениях культуры. Что касается каталога «Ульчи», в издании полностью представлена уникальная коллекция, которую свое время начинал еще Арсеньев. Оно будет интересно не только специалистам в области этнографии, но и обычному читателю», — рассказал Юрий Белкин.