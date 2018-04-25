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Выставка SibBeauty 2018 состоится 22-25 мая
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Выставка SibBeauty 2018 состоится 22-25 мая 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
С 22 по 25 мая в Новосибирске будет проходить выставка косметики, инструментов и оборудования для салонов красоты SibBeauty 2018. Организатор ― «ITE Сибирь».
В выставке примут участие компании из Москвы, Новосибирска, Барнаула, Кемерово, Новокузнецка, Санкт-Петербурга.
Среди них ― «Профессионал ЦК», «Леди Лэнд», «Академия Научной красоты», Itely Hair fashion, «Альпика», «Pavia», «Институт подологии», «Аэлита», «Сибирь-Эстетика» «ШАРМ'L учебный центр профессиональной косметологии», «Космотерос», «Бьюти Форум», «ЭстетикаФарм» и другие.
В экспозиции они представляют широкий спектр профессиональной косметики, оборудования и материалов для ногтевого сервиса, косметологического оборудования и материалов, парикмахерских инструментов и косметики для волос, а также декоративной косметики.
В программе:
Чемпионат Сибири по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру
Бесплатные мастер-классы:
— Секреты успеха от Натальи Еселевич
— Оформление зоны сэлфи в салоне красоты. Тренды 2018
— Мастер-класс «11 трендов макияжа весны-лета 2018 с недели моды NY» от Академии San Valero
— Мастер-класс «Современные технологии в маникюре» от Nano Professional и многие другие.
Чемпионат по наращиванию ресниц и дизайну бровей Best Lash Siberia
Конференция подологов
Конференции и тренинги для руководителей индустрии красоты
Сибирский Чемпионат по косметологии
Подробнее о продукции, представленной на выставке и деловой программе на сайте.
Получите бесплатный билет для посещения выставки.
Время работы выставки:
22, 23, 24 мая — 10:00-18:00  25 мая — 10:00-14:00
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