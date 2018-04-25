Выставка SibBeauty 2018 состоится 22-25 мая

С 22 по 25 мая в Новосибирске будет проходить выставка косметики, инструментов и оборудования для салонов красоты SibBeauty 2018. Организатор ― «ITE Сибирь».

В выставке примут участие компании из Москвы, Новосибирска, Барнаула, Кемерово, Новокузнецка, Санкт-Петербурга.

Среди них ― «Профессионал ЦК», «Леди Лэнд», «Академия Научной красоты», Itely Hair fashion, «Альпика», «Pavia», «Институт подологии», «Аэлита», «Сибирь-Эстетика» «ШАРМ'L учебный центр профессиональной косметологии», «Космотерос», «Бьюти Форум», «ЭстетикаФарм» и другие.

В экспозиции они представляют широкий спектр профессиональной косметики, оборудования и материалов для ногтевого сервиса, косметологического оборудования и материалов, парикмахерских инструментов и косметики для волос, а также декоративной косметики.

В программе:

Чемпионат Сибири по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру

Бесплатные мастер-классы:

— Секреты успеха от Натальи Еселевич

— Оформление зоны сэлфи в салоне красоты. Тренды 2018

— Мастер-класс «11 трендов макияжа весны-лета 2018 с недели моды NY» от Академии San Valero

— Мастер-класс «Современные технологии в маникюре» от Nano Professional и многие другие.

Чемпионат по наращиванию ресниц и дизайну бровей Best Lash Siberia

Конференция подологов

Конференции и тренинги для руководителей индустрии красоты

Сибирский Чемпионат по косметологии

Подробнее о продукции, представленной на выставке и деловой программе на сайте.

Получите бесплатный билет для посещения выставки.

Время работы выставки:

22, 23, 24 мая — 10:00-18:00 25 мая — 10:00-14:00