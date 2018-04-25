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Котик в городе: индонезийский художник вписывает в городские пейзажи котов-гигантов
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Котик в городе: индонезийский художник вписывает в городские пейзажи котов-гигантов 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Представьте, что вы прогуливаетесь по челябинской Кировке и вдруг замечаете, что, оперевшись на бизнес-центр «Челябинск-Сити», потягивается кот… размером с этот центр. Индонезийский художник Франсидам Муасифин создает 3D-рисунки гигантских котов — Котзилл, которые живут в крупных городах.
Именно Котзиллы в работах 3D-аниматора виновны в дорожных пробках
Под мостами котикам уютно
Да, снег уже растаял — пора привести город в порядок
«Минирование» территории…
Колесо обозрения у «Мегаполиса» — замечательная игрушка!
От выбросов в носу свербит…
Поближе к солнышку…
Южноуральские художники тоже любят рисовать котиков на фоне регионального центра. Переехав из Челябинска в Екатеринбург, художник-иллюстратор Катя Грек создала серию наклеек с видами уральской столицы. Называется творение «Приключения кота Лимонадика в Екатеринбурге».
А летом прошлого года наш дизайнер Полина «пририсовала» мультяшных котиков к достопримечательностям Челябинска. Посмотрите, как рисованные котики захватывают наш город.
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