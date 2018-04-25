Донской осётр и Скрудж МакДак: казачий поп-арт, который удивит всех гостей чемпионата мира по футболу

На Дону появилось новое течение в искусстве — казачий поп-арт. Его основателем и идейным вдохновителем стал 35-летний Максим Ильинов. За несколько лет он создал более 100 работ. Художник решил переосмыслить темы любви, семьи, веры, юмора и пропустить их через призму культуры казачьего народа. Что из этого получилось, расскажет 161.ru.

Квартира Максима Ильинова больше похожа на творческую мастерскую, чем на обычную «двушку» в центре города. Здесь собрано множество картин, принтов и арт-объектов, выполненных в совершенно новом для российского и мирового зрителя стиле «казачий поп-арт».

Казачий поп-арт объединил традиции предков и современные тренды

— Почему я решил это популяризировать? Потому что мне постоянно задавали вопросы: «А что казаки думают на эту тему, а на эту?». Люди интересовались, как наш народ относится к Сирии, Донбассу, к ситуации в самой России. Но самое главное, они хотели узнать, как уживаются мощнейшие традиции казачества с инновациями. На эти вопросы я дал ответ через яркие рисунки, образы, символы — то, чего так жаждет сегодня публика. В общем, старался показать, что казаки — прогрессивный народ, которому близки как традиции предков, так и современные мемы и тренды, — пояснил художник.

Любая работа Ильинова вызывает у зрителя неподдельный интерес. Взять хотя бы скелета в папахе, которого автор назвал «Атаманатор». Ростовчанин объясняет, что именно так видит наших современных атаманов.

— Эти люди выполняют задачи, с которыми не под силу справиться даже Терминатору. Им нужны железные суставы, стальные нервы, титановый хребет и неусыпный взгляд — считает Максим.

Работы Ильинова — это образы, над которыми следует немного поразмыслить

Другая работа — портрет донского удальца рядом с молодой королевой Великобритании.

— Вот казак и она, Елизавета II, мечтавшая всю жизнь выйти за него замуж, да по протоколу не получилось, — рассказывает художник. — Сюжет навеян победой наших воинов в Отечественной войне. В 1814 году казаки в авангарде русской армии вошли в Париж и уже только внешним видом сразили наповал местных жителей. Те поняли, что казаки — не варвары, а клёвые ребята, которые ходят в галереи, казино, рестораны, кутят, купают коней в реках. Но при этом они не пошлые и не грубые. Это удивляло, подкупало. Донской атаман Матвей Платов в свое время был в Лондоне. Его приезд вызвал шквал эмоций у сдержанных жителей Туманного Альбиона. Англичане встретили его овациями, на руках перенесли Платова с корабля, желая прикоснуться к герою как к живой легенде, а в парадном зале королевского дворца даже вывесили его портрет. Чуть позже там даже появилась мода на казачью форму — англичане шили себе шаровары, изображая из себя жителей донских и кубанских степей. Так что казаки являются прогрессивным народом, казачий хип-хоп и казачий поп-арт — явное тому подтверждение.

«Спас Нерукотворный» сделан из более 30 000 мелких деталей

Христос из конструктора LEGO

Отдельное место в творчестве Ильинова занимает христианская тематика. Помимо художественных произведений «Царь небесный», «Господь, благословляющий землю», «Страстная седмица» ростовчанин решил взяться за новый для себя материал и попробовать создать работы из конструктора LEGO. Первый арт-объект — «Поклонный крест» — состоит более чем из 4000 деталей. Перед сборкой автору пришлось потратить несколько часов на математические расчёты. Но даже эта работа меркнет перед картиной 1,5х1,5 метра «Спас Нерукотворный».

— «Спас» станет центральной работой в готовящейся выставке казачьего поп-арта. Я начал создавать эту картину восемь месяцев назад и закончил на Страстной неделе Великого Поста. В ней более 30 000 деталей — точное количество назвать не могу, потому что после этой цифры мы просто сбились со счету, — рассказал Ильинов. — Это вторая работа из серии «Дети-христиане». Почему я ее так назвал? Потому что конструктор мне пожертвовали дети. Я рассказал о проекте в соцсетях, объявил сбор игрушечных деталек и благодаря юным ростовчанам смог воплотить свою задумку в жизнь.

«Поклонный крест» стал первым арт-объектом из LEGO

Художник добавил, что в его планах — создать православный храм с красочными витражами, где орнамент пола или стен будет выложен из LEGO. А вот изображения святых в стиле казачьего поп-арта Максим размещать внутри церкви не хочет. Он считает, что прихожане не должны отвлекаться на его работы во время службы, поэтому картины из серии «Дети-христиане» лучше бы смотрелись в воскресной школе.

Казачий поп-арт, покоряющий чемпионат мира по футболу

Казачий поп-арт не мог остаться незамеченным и благодаря СМИ, включая иностранные, стал широко известен в России и за рубежом. Творчеством ростовчанина всерьез заинтересовались представители ФИФА, попросив его выбрать лучше работы для последующего размещения в ростовской фан-зоне. Ильинов показал 100 своих картин, восемь из которых пришлись по душе оргкомитету.

Казачий поп-арт увидят на ЧМ-2018

Через пару месяцев гости чемпионата увидят огромных рыбин (белугу, осётра и сазана), две надписи в стиле американских комиксов: «Любо!» и «Супергерои-казаки», дончанку с коромыслом и изображение миллиардера Скруджа МакДака, которому казачата задают вопрос: «В чем сила, брат?».

— Все работы мы оцифруем, а затем отправим организаторам. Но и это еще не всё. В центре города появится один весьма любопытный экспонат, правда, какой именно, расскажу чуть позже, после официального открытия фан-зоны, — сообщил художник.