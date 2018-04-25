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Что такое импрессионизм — на этот вопрос ответят в культурном центре «Вдохновение»
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Что такое импрессионизм — на этот вопрос ответят в культурном центре «Вдохновение» 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
Культурный центр «Вдохновение» продолжает цикл лекций «История зарубежного искусства» — для всех, кто хочет свободно ориентироваться в мире художественной культуры. 26 апреля лектор Мария Седова расскажет про художников-импрессионистов.
Как развивалось художественное искусство в мировом контексте? Каковы основные периоды истории и стили зарубежного искусства?
Цикл лекций «История зарубежного искусства» — отличный способ обновить и систематизировать свои знания. Он поможет слушателям не только разобраться в вопросах искусства ушедших эпох, но и увидеть, какой отпечаток исторические феномены накладывают на современную культуру.
В апреле-мае курс рассматривает искусство Нового времени: от барокко до модерна. Вход свободный по предварительной регистрации:
https://kts-vdohnovenie.timepad.ru/event/687268/. Лекция пройдет с 19:30 до 21:00 в Малом зале КЦ «Вдохновение». Лекции ориентированы на слушателей в возрасте от 12 лет. Мероприятие проводится при поддержке Департамента культуры г. Москвы.
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