Что такое импрессионизм — на этот вопрос ответят в культурном центре «Вдохновение»

Культурный центр «Вдохновение» продолжает цикл лекций «История зарубежного искусства» — для всех, кто хочет свободно ориентироваться в мире художественной культуры. 26 апреля лектор Мария Седова расскажет про художников-импрессионистов.

Как развивалось художественное искусство в мировом контексте? Каковы основные периоды истории и стили зарубежного искусства?

Цикл лекций «История зарубежного искусства» — отличный способ обновить и систематизировать свои знания. Он поможет слушателям не только разобраться в вопросах искусства ушедших эпох, но и увидеть, какой отпечаток исторические феномены накладывают на современную культуру.

В апреле-мае курс рассматривает искусство Нового времени: от барокко до модерна. Вход свободный по предварительной регистрации:

https://kts-vdohnovenie.timepad.ru/event/687268/. Лекция пройдет с 19:30 до 21:00 в Малом зале КЦ «Вдохновение». Лекции ориентированы на слушателей в возрасте от 12 лет. Мероприятие проводится при поддержке Департамента культуры г. Москвы.