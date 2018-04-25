В НГТУ испытали принтер для граффити 

Новинка превосходит зарубежные аналоги по нескольким параметрам.
Первый в России такой принтер изобрел Юрий Таршецкий — он назвал его «Мурал-принтер» (от ангдийского mural — «фреска»). Несмотря на то, что заграницей такие уже есть, новинка отличается от них тем, что наносит краску пятнами меньшей площади, так что изображение выходит более четким. На стене второго корпуса НГТУ уже красуется первое «полотно» — портрет Николы Теслы. В планах провести «граффити-битву» между принтером и живым художником. Машине под силу нарисовать акриловой краской любое изображение, загруженное в него в формате jpeg.