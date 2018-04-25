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Где в Волгограде открылась выставка к 100-летию Гражданской войны?
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Где в Волгограде открылась выставка к 100-летию Гражданской войны? 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Найти экспозицию можно в Доме Репникова.
Выставка «В сверкании штыков и орудийном громе» работает в эти дни в Мемориально-историческом музее — филиале музея-заповедника «Сталинградская битва».
«Материалы выставки раскрывают историю советских Вооруженных сил с момента создания Красной армии до окончания Великой Отечественной Войны, — рассказали в музейном центре. — Каждый хронологический этап истории Красной Армии представлен характерными фотографиями, документами, мемориальными и уникальными предметами, образцами обмундирования, вооружения и снаряжения из фондов музея-заповедника «Сталинградская битва». Среди них зимний полётный шлем одного из участников советско-финской войны, парадный китель военачальника, Маршала Советского Союза Семёна Тимошенко, бронежилет-кираса сапёрно-штурмовых подразделений РККА, пистолет-пулемёт системы Шпагина, ручной пулемёт системы Дегтярёва, нагрудные знаки, ордена, медали и др.».
Выставку можно посетить ежедневно с 10.00 до 18.00. Выходной — понедельник. Категория 6+
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