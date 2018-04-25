Где в Волгограде открылась выставка к 100-летию Гражданской войны?

Найти экспозицию можно в Доме Репникова.

Выставка «В сверкании штыков и орудийном громе» работает в эти дни в Мемориально-историческом музее — филиале музея-заповедника «Сталинградская битва».

«Материалы выставки раскрывают историю советских Вооруженных сил с момента создания Красной армии до окончания Великой Отечественной Войны, — рассказали в музейном центре. — Каждый хронологический этап истории Красной Армии представлен характерными фотографиями, документами, мемориальными и уникальными предметами, образцами обмундирования, вооружения и снаряжения из фондов музея-заповедника «Сталинградская битва». Среди них зимний полётный шлем одного из участников советско-финской войны, парадный китель военачальника, Маршала Советского Союза Семёна Тимошенко , бронежилет-кираса сапёрно-штурмовых подразделений РККА, пистолет-пулемёт системы Шпагина, ручной пулемёт системы Дегтярёва, нагрудные знаки, ордена, медали и др.».

Выставку можно посетить ежедневно с 10.00 до 18.00. Выходной — понедельник. Категория 6+