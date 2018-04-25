На ВДНХ открывается третий сезон летней образовательной программы

Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Новый сезон откроется на территории выставки 27 апреля встречей с директором Государственного музея Маяковского Алексеем Лобовым . Он расскажет о посвященной поэту выставке «Сотый апрель», которая откроется на ВДНХ в этот же день.

Кинотеатр, лекторий и квартирники Одним из главных событий этого сезона станет возвращение летнего кинотеатра-лектория, где летом будут показывать фильмы. Кинотеатр защищен крышей, поэтому туда можно будет прийти в любую погоду. Помимо этого, встречи будут проходить в лектории и на крыше павильона «Рабочий и колхозница», в «Доме культуры», шахматном клубе и «Доме ремесел».

Горожан ждут лекции об искусстве, дизайне, архитектуре, урбанистике, истории, культуре, интернете и медиа, экологии и новых технологиях. Также горожане смогут посетить концерты под открытым небом, творческие вечера и квартирники.

На летней образовательной программе продолжат рассказывать про авангард. С посетителями проведут цикл встреч, посвященных Владимиру Маяковскому и авангардной литературе.

Балет, спорт и театр Одним из главных событий сезона станет балет. Международный центр балета на ВДНХ будет проводить для посетителей лекции и мастер-классы в честь Года балета в России.

Перед чемпионатом мира по футболу на территории выставки пройдут встречи со спортивными экспертами.

Любители литературы смогут встретиться с писателями, побывать на поэтических чтениях и послушать лекции о москвоведении и истории ВДНХ.

Детей могут заинтересовать спектакли в жанре сторителлинга, мастер-классы, спектакли-чтения, литературные пикники, а также музыкальные и спортивные фестивали. В День Победы для детей покажут спектакль «Мой дед мне рассказывал…». 13 мая юных посетителей ждет постановка «Рисуем и смотрим сны», 1 июня — «Муха-цокотуха», 17 июня — «Откуда берутся герои?», а 8 июля — интерпретация легенды о Петре и Февронии.