В Орле откроется мультимедийная выставка «Война и мифы»

Открытие экспозиции состоится 27 апреля в фундаментальной библиотеке Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева.

Организатор выставки «Война и Мифы» — Российское военно-историческое общество , сообщили в пресс-службе облправительства. Посетителей экспозиции познакомят с историей Великой Отечественной войны и взглядами современных ученых на некоторые ее знаковые эпизоды.

Выставку уже посетили жители Москвы, Тулы, Иваново, Тамбова, Великого Новгорода, Архангельска и Калининграда. Начало открытия запланировано на 14.00.