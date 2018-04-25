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В Орле откроется мультимедийная выставка «Война и мифы»
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В Орле откроется мультимедийная выставка «Война и мифы» 

РИА 57 38 минут назад
Фото: РИА 57
Открытие экспозиции состоится 27 апреля в фундаментальной библиотеке Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева.
Организатор выставки «Война и Мифы» — Российское военно-историческое общество, сообщили в пресс-службе облправительства. Посетителей экспозиции познакомят с историей Великой Отечественной войны и взглядами современных ученых на некоторые ее знаковые эпизоды.
Выставку уже посетили жители Москвы, Тулы, Иваново, Тамбова, Великого Новгорода, Архангельска и Калининграда. Начало открытия запланировано на 14.00.
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