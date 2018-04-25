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В Орле откроется выставка юных художников
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В Орле откроется выставка юных художников 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В Орле Областном выставочном центре 27 апреля откроется выставка работ участников XXII областного конкурса юных художников имени А. И. Курнакова «Славлю Родину свою».
Творческий конкурс имени А. И. Курнакова, учрежденный в 1997 году, проводится ежегодно среди юных художников Орловской области, сообщает пресс-служба правительства. Его цель — поддержка художественно одаренных детей. Компетентное жюри каждый год рассматривает порядка 1 тыс. заявок от юных художников.
Победителей определяют по трём номинациям в пяти возрастных группах (от 4 лет до 21 года). Работы победителей экспонируются на областной выставке.
Открытие выставки работ юных талантов запланировано на 12 часов.
Сообщение В Орле откроется выставка юных художников появились сначала на РИА 57.
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