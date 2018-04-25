Представители Самарской области завоевали девять медалей на Молодежных Дельфийских играх

Участники из Самарской области завоевали четыре золотых, две серебряных и три бронзовых медали.

Золотые медали:

Скокова Анастасия (Номинация «Домра»), Тольяттинский музыкальный колледж им. Щедрина;

Богомолова Елизавета (Номинация «Кулинарное искусство»), Самарский техникум кулинарного искусства;

Ивановский Илья (Номинация «Кулинарное искусство»), Самарский техникум кулинарного искусства;

Ленивцева Ирина (Номинация «Фотография»), Самарский Дворец детского и юношеского творчества.

Серебряные медали:

Чекашов Евгений (Номинация «Саксофон»), Детская школа искусств № 8 «Радуга», Самара, Государственное училище духового искусства Москвы;

Учебный театр Самарского государственного института культуры (Номинация «Театр»), руководитель — Ирина Сидоренко

Бронзовые медали:

Лапшина Александра (номинация «Парикмахерское искусство»), Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна;

Жарехина Милана (номинация «Эстрадное пение»), Детская школа искусств «Вдохновение», Новокуйбышевск;

Нестеренко Анастасия (Номинация «Скрипка»), Детская музыкальная школа № 4 им. Свердлова, Тольятти, Центральная музыкальная школа при Московской государственной консерватории.

Самарская делегация вернется в Самару 25 апреля.