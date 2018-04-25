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Всероссийский фестиваль наук пройдет в Самарском университете
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Всероссийский фестиваль наук пройдет в Самарском университете 

Волга Ньюс 43 минуты назад
Площадки фестиваля начнут работать в 10.00, по адресу: ул. Академика Павлова, 1, корпус № 22.
Гостей ждут интерактивные выставки, мастер-классы, лекции, квесты, химическое шоу и многое другое. На выставках можно посмотреть, как раскрываются листья мха, собрать букет эфирных масел, выяснить, как выжить одному в лесу или степи, посетить галерею иллюзий. На занятиях можно будет собрать волчок из батарейки, научиться опытам с водой, разгадать секреты рекламных посланий, узнать больше о себе с помощью арт-методик.
В программе фестиваля — лекции «Как не полагаться на чужое мнение и начать сомневаться во всем: основы научной рациональности», «Маленькие издательства — большая литература?», «Близнецы. Изнутри и снаружи».
Основная программа завершится в 18:00.
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