Всероссийский фестиваль наук пройдет в Самарском университете

Площадки фестиваля начнут работать в 10.00, по адресу: ул. Академика Павлова, 1, корпус № 22.

Гостей ждут интерактивные выставки, мастер-классы, лекции, квесты, химическое шоу и многое другое. На выставках можно посмотреть, как раскрываются листья мха, собрать букет эфирных масел, выяснить, как выжить одному в лесу или степи, посетить галерею иллюзий. На занятиях можно будет собрать волчок из батарейки, научиться опытам с водой, разгадать секреты рекламных посланий, узнать больше о себе с помощью арт-методик.

В программе фестиваля — лекции «Как не полагаться на чужое мнение и начать сомневаться во всем: основы научной рациональности», «Маленькие издательства — большая литература?», «Близнецы. Изнутри и снаружи».

Основная программа завершится в 18:00.