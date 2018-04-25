Всесоюзная ударная молодежная стройка Кириши. Начало

Это уникальная экспозиция заслуженного художника России, члена Санкт-Петербургского Союза художников Владимира Емельянова , которая открылась в городе Кириши в Картинной галерее по адресу ул. Волховская набережная д.18.

Посетителям представлены 20 портретов, которые автор рисовал с натуры в 1964 году. Картины отражают историю города, рассказывают о первостроителях, благодаря которым Кириши растет, развивается, хорошеет год от года. Работы мастера буквально дышат энтузиазмом.

Экспозиция по своему уникальна, открыта она будет до конца мая, а вход на нее бесплатный.

Если вдруг вы узнает на портретах первостроителей лица родных или знакомых, а, может быть, даже самих себя, сотрудники галереи просят обязательно обратиться к ним.