Жители Якутии, Сахалина и Чукотки расскажут москвичам о своих традициях

В КВЦ «Сокольники» 29 апреля начнет работу 13-я выставка-ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и художники России».

Обычно выставка проходит в первые майские праздники. В рамках программы для гостей выступят творческие коллективы коренных народов российского Севера, состоится дефиле этнической моды, дегустация национальных блюд и прочие интересные сюрпризы.

Как уточнили в пресс-службе КВЦ «Сокольники», вниманию посетителей представят авторские работы мастеров и художников — вышивку, костюмы, изделия из дерева, кости, камни, шкуры и меха. На больной сцене, расположенной на улице, творческие коллективы народов Севера России познакомят со своей культурой.

Так, артисты устроят занятие по танцевальным движениям коренных народов Чукотки, Сахалина, Таймыра и Якутии, продемонстрируют мастерство горлового пения и игры на этнических инструментах.

Также в рамках выставки пройдут соревнования по северным видам спорта, состоятся мастер-классы от оленеводов, косторезов и поваров, а также конкурс национального костюма.

Участниками ярмарки станут двадцать регионов России.

Организатором выставки выступает компания «Абориген Экспо Тур». На выставку «Сокровища Севера» вход свободный для всех желающих.

Открытие выставки состоится 29 апреля, посетить ее можно до 3 мая с 11.00 до 19.00.

Фото: предоставлено пресс-службой «Абориген Экспо Тур».