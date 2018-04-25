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Благотворительный фонд В. Потанина объявляет о новой инициативе «Музей. Сила места»
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Благотворительный фонд В. Потанина объявляет о новой инициативе «Музей. Сила места» 

АртГид 2 часа назад
Фото: АртГид
Благотворительный фонд В. Потанина объявляет о новой инициативе «Музей. Сила места», являющейся частью программы «Музей без границ». Инициатива направлена на поддержку музея как драйвера социоэкономического развития территории. Первым событием инициативы станет форсайт-сессия во время ежегодного форума фонда «Музейный гид». Она объединит команды из 24 городов России и определит потенциал городского развития на основе культуры. К участию в сессии приглашаются представители культурных институций и органов власти из Барнаула, Благовещенска, Владивостока, Воронежа, Екатеринбурга, Ижевска, Иванова, Иркутска, Казани, Калининграда, Калуги, Кемерова, Красноярска, Нижнего Новгорода, Норильска, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Твери, Томска, Тюмени, Чебоксар, Ярославля. На сессии под руководством модераторов участникам предстоит сформировать совместный образ будущего на горизонте 10–15 лет, определить ведущие тенденции и новые «окна возможностей» для российских региональных музеев, заинтересованных в культурной ревитализации среды. Работа в группах будет идти по темам: «Музей и предпринимательство», «Музейное сотрудничество», «Музей и образование», «Музей и городские сообщества», «Музей в цифровую эпоху». Результатом сессии станет карта музейно-городского развития. Лучшие проекты получат гранты на реализацию, грантовый фонд инициативы — 45 млн рублей. Прием заявок до 14 мая 2018 включительно. Подробности на сайте Благотворительно фонда В. Потанина.
Источник: Благотворительный фонд В. Потанина
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