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Культуру народов Севера представят в Сокольниках
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Культуру народов Севера представят в Сокольниках 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Префектура Восточного административного округа
В выставочном центре «Сокольники» 29 апреля начнет свою работу XIII выставка-ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и художники России».
В программе заявлены выступления творческих коллективов коренных народов российского Севера, дефиле этнической моды, дегустация национальных блюд и другие интересные сюрпризы.
— Прежде всего посетители найдут здесь авторские работы мастеров и художников — вышивку, костюмы, изделия из дерева, кости и камня, шкуры и меха, — сообщили в пресс-службе «Сокольников». — На большой уличной сцене творческие коллективы народов Севера представят свою культуру. Артисты проведут занятие по танцевальным движениям коренных народов Чукотки, Сахалина, Таймыра и Якутии, покажут мастерство горлового пения и игры на традиционных инструментах. Кроме того, состоятся соревнования по северным видам спорта, мастер-классы от оленеводов, косторезов и мастериц кулинарии, а также конкурс национального костюма.
Участие в выставке-ярмарке примут 20 регионов России. Пространство перед вторым павильоном «Сокольников» украсят яранги и чумы. Организаторы, представители компании «Абориген Экспо Тур», приглашают посетить выставку «Сокровища Севера» всей семьей. Вход для всех желающих свободный.
Дата проведения: с 29 апреля по 3 мая с 11 до 19 часов. Адрес: КВЦ «Сокольники», павильон 2.
Информация и фото с сайта Префектуры ВАО
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