В Москве покажут графические работы европейских скульпторов

МОСКВА, 25 апреля. / ТАСС /. Выставка «Скульпторы и livre d'artiste» откроется в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков Государственного музея изобразительного искусства им. Пушкина в Москве 26 апреля, сообщила журналистам в среду директор галереи Марина Лошак

"Мы продолжаем нашу любимую тему — говорить о художниках в связи с «Книгой художника». Это уникальный жанр, который отражает интеллектуальные возможности того или иного художника,

где соединяется очень много вещей, которые представляют художника как такового", — сказала Лошак.

Livre d'artiste (Книга художника) — особый тип издания литературного текста, который сопровождается художественными иллюстрациями. Особенность таких изданий — фокус внимания на художественной части книги, в то время как текст отходит на второй план. Каждое издание книги уникально, это продукт ручного труда: специально сделанная бумага, специальные оригинальные художественные произведения, очень маленький тираж.

Выставка «Скульпторы и livre d'artiste» пройдет в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков и будет открыта для всех желающих с 26 апреля по 2 сентября 2018 года.