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В Москве покажут графические работы европейских скульпторов
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В Москве покажут графические работы европейских скульпторов 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Выставка «Скульпторы и livre d'artiste» откроется в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков Государственного музея изобразительного искусства им. Пушкина в Москве 26 апреля, сообщила журналистам в среду директор галереи Марина Лошак.
"Мы продолжаем нашу любимую тему — говорить о художниках в связи с «Книгой художника». Это уникальный жанр, который отражает интеллектуальные возможности того или иного художника,
где соединяется очень много вещей, которые представляют художника как такового", — сказала Лошак.
Livre d'artiste (Книга художника) — особый тип издания литературного текста, который сопровождается художественными иллюстрациями. Особенность таких изданий — фокус внимания на художественной части книги, в то время как текст отходит на второй план. Каждое издание книги уникально, это продукт ручного труда: специально сделанная бумага, специальные оригинальные художественные произведения, очень маленький тираж.
Основу экспозиции составят издания из собраний коллекционеров Георгия Генса и Бориса Фридмана. В экспозиции представлены 22 издания livre d'artiste пятнадцати крупнейших скульпторов: Армана, Жана Арпа, Мишеля Гино, Альберто Джакометти, Александра Колдера, Анри Лоранса, Аристида Майоля, Марино Марини, Генри Мура, Миммо Паладино, Арнальдо Помодоро, Огюста Родена, Эдуардо Чильиды, Христо, Осипа Цадкина. Кроме изданий livre d"artiste зрители увидят скульптуры, созданные этими же мастерами.
Выставка «Скульпторы и livre d'artiste» пройдет в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков и будет открыта для всех желающих с 26 апреля по 2 сентября 2018 года.
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