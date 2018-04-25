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Отец пермского андеграунда научит детей и пенсионеров создавать арт-объекты
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Отец пермского андеграунда научит детей и пенсионеров создавать арт-объекты 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Художник Вячеслав Смирнов, считающийся отцом пермского авангарда, научит жителей краевой столицы создавать арт-объекты.
«Вячеслав Смирнов — легенда пермского современного искусства. Вокруг его мастерской всегда собирались самые яркие творческие силы. Это необыкновенно талантливый, вдумчивый, философичный художник с сильным внутренним стержнем. Например, когда Вячеслава Смирнова исключили из молодёжной секции Союза художников, что в то время означало «отлучение» автора от любых заказов, и, соответственно, серьёзную угрозу карьере, он не сломался, и продолжил работу. В итоге он стал одной из самых знаковых фигур в 90-е и 2000-е годы, когда шёл активный творческий поиск. До сих пор это невероятно обаятельный человек, талантливый художник и потрясающий рассказчик», — рассказала «АиФ-Прикамье» руководитель отдела по научным исследованиям PERMM Галина Янковская.
С 25 по 27 апреля художник проведёт для пермяков мастер-классы, на которых расскажет о своём творчестве и научит создавать собственные арт-объекты. Занятия по искусству пройдут в музее современного искусства PERMM.
25 апреля с 17.00 до 19.00 пройдут мастер-класс для подростков от 13 до 18 лет.
26 апреля с 17.00 до 19.00 — мастер-класс для людей от 55 лет и старше.
27 апреля с 17.00 до 19.00 — мастер-класс для детей от 8 до 12 лет.
Количество мест ограничено, обязательна предварительная запись по телефону 254-35-77 или на сайте.
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