Деятели культуры и искусства обсудят актуальные вопросы на форуме в Туле

ТУЛА, 25 апр — РИА Новости . Деятели культуры и искусства из различных регионов Центрального федерального округа собрались в Туле на открывшемся в среду культурном форуме «ИмПульс культуры», сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тульской области.

По его словам, форум организован по личной инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина

Как сообщают в правительстве, форум призван привлечь внимание к наиболее значимым для культуры вопросам, обсудить развитие отрасли. «В Тульской области активно развиваются многие направления в культуре. Нам есть, что показать, и этим опытом мы готовы поделиться. В тоже время есть новые веяния, которые мы хотели бы развивать в регионе. Поэтому мы пригласили на этот форум наших друзей из сферы культуры, чтобы вместе обсудить: какое место в обществе занимает культура, как она влияет на социальные и экономические процессы», — цитируют в пресс-службе заместителя губернатора Тульской области Вячеслава Федорищева

В рамках форума в ряде учреждений культуры Тулы проходят мастер-классы и тематические секции: «Музей и его современный посетитель», «Танец и духовно-патриотическое воспитание молодежи», «Современный театр. Проблемы. Перспективы развития», «Современная проза и поэзия: имена, направления, тенденции», «Культурно-досуговые учреждения будущего», «Классика — это класс», «Современная музыка. Попса или духовность», «Художники и современность». В течение дня участники дискуссий обсудят современные тенденции развития культуры. Сотрудники тульских учреждений культуры поделятся опытом с коллегами из других регионов.

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