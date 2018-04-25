Подведены итоги первого этапа межмузейного конкурса фестиваля «Интермузей-2018»

Более 400 музеев примут участие в различных программах фестиваля «Интермузей-2018». 173 музейных институции прошли во второй этап конкурсной программы.

Москва, 25 апреля 2018 г. Структура фестиваля «Интермузей», который в этом году пройдёт на ВДНХ (павильон №75) с 31 мая по 3 июня, включает экспозиционную часть, деловую и культурную программы, а также конкурс для музеев-участников. Подведены итоги первого отборочного тура межмузейного конкурса фестиваля «Интермузей-2018». Члены жюри, которое в этом году возглавляет Ирина Александровна Антонова , определили участников основной конкурсной программы. Во второй этап прошло 173 музея. Среди них институции из полусотни городов и областей семи федеральных округов Российской Федерации. Победители на этом этапе получают возможность представить свои организации в экспозиции фестиваля и продолжают борьбу за приз в одной из четырёх номинаций конкурса. Полный список музеев, прошедших первый тур, размещён на сайте www.imuseum.ru В 2018 году заметно увеличилось количество поданных заявок на конкурс, что свидетельствует о возрастающем интересе к фестивалю. В этом году от 322 музеев было подано рекордное количество проектов-презентаций — 499 (для сравнения: в 2017 году от на конкурс подали 414 заявок от 265 организаций, а во второй этап конкурса прошёл 151 музей).

Всего для участия во всех программах фестиваля в этом году зарегистрировались 386 российских музеев, а также 48 зарубежных музеев.

Отдельные программы подготовят на коллективных стендах региональные партнёры фестиваля. В 2018 году официальными регионами-партнёрами «Интермузея» стали Московская область и Красноярский край.

Московская область выбрана регионом-партнёром фестиваля второй год подряд, тем не менее, федеральные, государственные и муниципальные музеи наравне с другими музеями страны участвовали в отборочном туре конкурса «Интермузея». Всего в фестивале примут участие 14 музеев из Подмосковья. Они поделятся лучшими практиками, представят проект «Идём в музей», а также примут участие в основной конкурсной программе.

Стенд Красноярского края объединит 11 музеев из Красноярска, Норильска, Дудинки, Игарки, Железногорска, Шушенского, Енисейска, Минусинска и Ачинска. Красноярский край также организует специальные мероприятия в рамках деловой программы фестиваля.

"Интермузей" — одно из центральных событий в сфере культуры в Российской Федерации. Это ежегодный фестиваль, который объединяет на одной площадке более 400 музеев из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Впервые фестиваль был впервые проведён в 1999 году.

Пресс-центр Фестиваля «Интермузей-2018»

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