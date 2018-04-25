В мае в Третьякове откроется масштабная выставка скульптора Космачева

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости . Первая масштабная выставка российского скульптора, графика и живописца, последователя идей русского авангарда Вадима Космачева , на которой будут представлены его работы из фарфора, интерьерные скульптуры, живопись и графика, откроется в Новой Третьяковке 17 мая, сообщает пресс-служба музея.

"С 17 мая 2018 года по 19 августа в Новой Третьяковке пройдет выставка «Вадим Космачев. Дыхание скульптуры». Вадим Космачев — российский скульптор, график и живописец, представитель российской художественной школы, последователь идей русского авангарда. Его творчество принадлежит культуре трех стран — России, а также Германии и Австрии, куда он переехал в 1979 году", — говорится в сообщении.

Вадим Космачев. «Конструкта». 1974-1975

Художник создал более 40 масштабных скульптур для общественных пространств в России, Германии, Австрии и США. Для него и Третьяковской галереи эта выставка — символ возвращения его имени в Россию и возможность поднять тему скульптуры будущего, отмечают в музее. РИА Новости выступает информационным партнером выставки.

"Это первый в России масштабный показ произведений художника, которому фундаментальный опыт российской скульптурной школы помог войти в художественную жизнь Европы. Его работы еще в советское время были альтернативой традиционным монументам, связанным с идеологией (например, двадцатиметровая «Конструкта» перед комплексом зданий Государственной библиотеки Туркменистана в Ашхабаде), современное же творчество сочетает биомеханику и новые технологии", — подчеркивается в материале.

Один из главных мотивов творчества Космачева — скульптуры будущего. Он уходит от жестких форм к живым, дышащим, которые могут меняться от климата, источников энергии, действий зрителя. Это техноорганические произведения с акцентом на природе и взаимодействии с ней, движущимися и отражающими элементами, поясняют в пресс-службе.

Выставка будет состоять из двух частей: ретроспективной и перспективной о возможностях развития скульптуры в современном мире. В экспозицию войдут объекты из фарфора, живопись, графика, интерьерные скульптуры, скульптуры-прототипы для общественных пространств, модели скульптур, фото и видеоматериалы.

Скульптор Вадим Космачев