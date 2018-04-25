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Какими записками доставали Маяковского
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Какими записками доставали Маяковского 

Рамблер 36 минут назад
Фото: РИА Новости
В честь 125-летия со дня рождения противоречивого, но, несомненно, великого поэта, галерея "На Шаболовке" открыла выставку, представляющую огромное количество записок, адресованных Маяковскому.
Открылась выставка, представляющая огромное количество записок, адресованных Маяковскому.
Выставка показывает более ста письменных обращений, которые были обращены к поэту слушателями его выступлений. Автор очень бережно относился к таким вещам, ведь для него была важна обратная связь. Он даже готовил для печати книгу "Универсальный ответ записочникам", в которой старался ответить на самые популярные или каверзные вопросы. Однако книга так и не была закончена. На выставке впервые представлены переплетенные заготовки для нее.
Государственный музей истории российской литературы им. В. И. Даля
Выставка продлится до 12 августа.
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