Музей семьи Николая II в Тобольске начал принимать посетителей

МОСКВА, 28 апреля. / ТАСС /. Музей семьи последнего российского императора Николая II , открытый 26 апреля в городе Тобольске в Тюменской области, начал принимать посетителей. Об этом сообщила в субботу ТАСС генеральный директор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова.

"Сегодня открывает двери музей семьи Николая II в Тобольске. Он будет работать со вторника по воскресенье с 11:00 до 20:00. Сегодня мы видим очень большое количество желающих посетить музей", — сказала она.

По ее словам, несмотря на профилактический день 27 апреля, музей посетило несколько экскурсионных групп из Вологды и Ростова-на-Дону. «Они приехали и очень просили, чтобы мы им не отказали, и мы пошли навстречу. В воскресенье ждем группы из Тюменской области. Впереди еще праздничные дни, и будет большое количество посетителей в музее», — добавила она.

Церемония открытия прошла 26 апреля. На ней присутствовали губернатор Тюменской области Владимир Якушев , председатель наблюдательного совета Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества Анна Громова и митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. Музей станет одним из центральных объектов на «Императорском маршруте».

О музее

Посетители музейной экспозиции могут увидеть личные вещи семьи Романовых и предметы быта. Это фарфоровые пасхальные яйца 1912 года с монограммами Николая II и Александры Федоровны, редкие фотографии царской семьи и «волшебные фонари» (аппараты для проекции изображении в XIX-XX века).

Также в музее покажут плакетку (декоративную наградную доску) из мамонтовой кости с автографом цесаревича Николая, альбом с фотографиями, выполненными членами царской семьи в Тобольске, шелковую шаль, принадлежавшую Александре Федоровне, «Святое Евангелие» со штампом и автографом императрицы.

Экспозиция расположена в здании Губернаторского дома, который в XIX веке являлся резиденцией Западносибирского генерал-губернатора. В этом доме содержалась под арестом царская семья во время ссылки с августа 1917 года по апрель 1918 года до высылки в Екатеринбург.

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года семья Романовых была расстреляна в екатеринбургском доме инженера Ипатьева. Это здание было снесено в 1977 году, на его месте сейчас построен Храм-на-Крови.