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Музей семьи Николая II в Тобольске начал принимать посетителей
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Музей семьи Николая II в Тобольске начал принимать посетителей 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РАПСИ
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Музей семьи последнего российского императора Николая II, открытый 26 апреля в городе Тобольске в Тюменской области, начал принимать посетителей. Об этом сообщила в субботу ТАСС генеральный директор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова.
"Сегодня открывает двери музей семьи Николая II в Тобольске. Он будет работать со вторника по воскресенье с 11:00 до 20:00. Сегодня мы видим очень большое количество желающих посетить музей", — сказала она.
По ее словам, несмотря на профилактический день 27 апреля, музей посетило несколько экскурсионных групп из Вологды и Ростова-на-Дону. «Они приехали и очень просили, чтобы мы им не отказали, и мы пошли навстречу. В воскресенье ждем группы из Тюменской области. Впереди еще праздничные дни, и будет большое количество посетителей в музее», — добавила она.
Церемония открытия прошла 26 апреля. На ней присутствовали губернатор Тюменской области Владимир Якушев, председатель наблюдательного совета Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества Анна Громова и митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. Музей станет одним из центральных объектов на «Императорском маршруте».
О музее
Посетители музейной экспозиции могут увидеть личные вещи семьи Романовых и предметы быта. Это фарфоровые пасхальные яйца 1912 года с монограммами Николая II и Александры Федоровны, редкие фотографии царской семьи и «волшебные фонари» (аппараты для проекции изображении в XIX-XX века).
Также в музее покажут плакетку (декоративную наградную доску) из мамонтовой кости с автографом цесаревича Николая, альбом с фотографиями, выполненными членами царской семьи в Тобольске, шелковую шаль, принадлежавшую Александре Федоровне, «Святое Евангелие» со штампом и автографом императрицы.
Экспозиция расположена в здании Губернаторского дома, который в XIX веке являлся резиденцией Западносибирского генерал-губернатора. В этом доме содержалась под арестом царская семья во время ссылки с августа 1917 года по апрель 1918 года до высылки в Екатеринбург.
В ночь с 16 на 17 июля 1918 года семья Романовых была расстреляна в екатеринбургском доме инженера Ипатьева. Это здание было снесено в 1977 году, на его месте сейчас построен Храм-на-Крови.
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