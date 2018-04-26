В Тобольске открыт музей семьи последнего российского императора

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Музей семьи последнего российского императора Николая II открылся в четверг в городе Тобольске в Тюменской области.

"После Царского Села данный музей является чуть ли не единственным домом, в котором семья пребывала более восьми месяцев. И на «Императорском маршруте» он будет одним из центральных объектов", — сказала генеральный директор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев отметил, что музей позволит сохранить историческую память о царской семье. «Важно, чтобы сегодняшние и будущие поколения знали о странице истории нашего государства, которая вызывает сегодня много дискуссий. Конечно, нам очень важно сегодня сохранить и передать будущим поколениям память о том, что случилось с царской семьей», — отметил он.

Председатель наблюдательного совета Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества, которое выступило с инициативой создания музея, Анна Громова подчеркнула, что сегодня люди нуждаются в нравственных ориентирах. «Я хочу, чтобы этот музей открыл свои двери для всех конфессий, которые мирно живут и трудятся в нашей стране. Чтобы каждый по традициям своей веры мог оценить высокий духовный пример царственных страстотерпцев», — сказала она.

"Хочется, чтобы этот музей стал домом прозрения, где бы возгоралась любовь к отечеству", — добавил митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.

О музее

Посетители музейной экспозиции могут увидеть личные вещи семьи Романовых и предметы быта. Это фарфоровые пасхальные яйца 1912 года с монограммами Николая II и Александры Федоровны, редкие фотографии царской семьи и «волшебные фонари» (аппараты для проекции изображении в XIX-XX века — прим. ТАСС).

Также в музее покажут плакетку (декоративную наградную доску) из мамонтовой кости с автографом цесаревича Николая, альбом с фотографиями, выполненными членами царской семьи в Тобольске, шелковую шаль, принадлежавшую Александре Федоровне, «Святое Евангелие» со штампом и автографом императрицы.

Экспозиция расположена в здании Губернаторского дома, который в XIX веке являлся резиденцией Западносибирского генерал-губернатора. В этом доме содержалась под арестом царская семья во время ссылки с августа 1917 года по апрель 1918 года до высылки в Екатеринбург.

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года семья Романовых была расстреляна в екатеринбургском доме инженера Ипатьева. Это здание было снесено в 1977 году, на его месте сейчас построен Храм-на-Крови.