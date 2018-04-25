Международная выставка Халяль-индустрии RUSSIA HALAL EXPO пройдет в рамках KazanSummit

Казань, 25 апреля 2018 г. С 10 по 11 мая 2018 года в Казани в рамках X Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2018» состоится ежегодная Международная выставка Халяль-индустрии — RUSSIA HALAL EXPO.

Russia Halal Expo — Крупнейшая в России ежегодная международная и единственная в Приволжском Федеральном Округе, выставка «Халяль» индустрии, которая позволит производителям России, стран СНГ и дальнего зарубежья представить свою «Халяль» продукцию и услуги, найти новые рынки сбыта, а закупщикам найти надежных поставщиков.

Ключевой темой выставки RUSSIA HALAL EXPO станет девиз — «Халяль как образ жизни».

На выставке представят свою продукцию производители халяль-продукции не только из России и Татарстана, но и ближнего и дальнего зарубежья, такие как Турции, Малайзии, ОАЭ, Ирана, Египта, Афганистана, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Белоруссии.

Основной целью выставки является развитие брендов отечественных производителей продукции и услуг халяль, развитие Российских и международных связей, привлечение инвестиций в отечественный сектор халяль, увеличение доли качественной продукции в российской экономике, способствование формированию и удовлетворению спроса на халяльную продукцию.

Тематические сектора международной выставки RUSSIA HALAL EXPO демонстрирует практически все сферы экономики, объединив в себя компании секторов продовольствия и питания, медицины и здравоохранения, косметической и химической промышленности, индустрии моды и красоты, туризма и гостеприимства, оптово-розничной торговли, информационных технологий, финансов и инвестиций, товаров народного потребления, книжной продукции, сувенирной продукции, аксессуаров и игрушек.

Ожидается, что RUSSIA HALAL EXPO посетят более 3 000 человек. Почетными гостями выставки станут участники X Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2018», а также представители зарубежных компаний, оптово-розничные компании и торговые сети, рестораны и отели, потенциальные дилеры.

С подробной информацией о возможностях участия на мероприятии просим ознакомиться на сайте https://kazansummit.ru/