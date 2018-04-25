«Космическую» выставку рисунков открыли на Энергетической

Воспитанники студий изобразительного искусства ГБУ «Лефортово» в преддверии Дня космонавтики подготовили замечательные рисунки на космическую тематику. Об этом рассказала методист учреждения Елена Шуктаева.

— Руководители изостудий вместе со своими воспитанниками подошли со всей ответственностью к участию в выставке, возможно, потому, что хотя бы раз в жизни каждый из нас хотел побывать в космосе. Многообразие работ, представленных участниками, — лучшее подтверждение этому! Каждая работа выполнена с любовью и в своей неповторимой манере. Вы не найдете тут двух одинаковых планет или двух одинаковых ракет. Здесь вы можете понаблюдать за парадом планет, познакомиться с «братьями по разуму», увидеть космонавтов и помечтать о будущих достижениях в освоении космоса, — сообщила Шуктаева.

Выставка открылась по адресу улица Энергетическая, дом 5. (ео)