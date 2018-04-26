В студии на Энергетической организовали эрудит-шоу

В студии английского языка «Спич клаб», которая работает на базе ГБУ «Лефортово», 20 апреля состоялось эрудит-шоу по английскому языку «Мир вокруг нас». Об этом рассказала методист учреждения Елена Шуктаева.

— Викторина была посвящена англоговорящим странам, их символами, культурным ценностям, истории, традициям и обычаям. Воспитанники студии приняли активное участие,

показали свои знания по англоязычным странам, проявили смекалку и креативное мышление, — сообщила Шуктаева.

Напомним, что ГБУ «Лефортово» расположено по адресу улица Энергетическая, дом 5. (ео)