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В студии на Энергетической организовали эрудит-шоу
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В студии на Энергетической организовали эрудит-шоу 

Управа района Лефортово 26 апреля 2018
Фото: Управа района Лефортово
В студии английского языка «Спич клаб», которая работает на базе ГБУ «Лефортово», 20 апреля состоялось эрудит-шоу по английскому языку «Мир вокруг нас». Об этом рассказала методист учреждения Елена Шуктаева.
— Викторина была посвящена англоговорящим странам, их символами, культурным ценностям, истории, традициям и обычаям. Воспитанники студии приняли активное участие,
показали свои знания по англоязычным странам, проявили смекалку и креативное мышление, — сообщила Шуктаева.
Напомним, что ГБУ «Лефортово» расположено по адресу улица Энергетическая, дом 5. (ео)
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