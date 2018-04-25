Выставка живописи «Святая Русь» открылась в Рогожской слободе

Чистый и непорочный мир полотен заслуженного художника России Олега Молчанова можно увидеть на авторской выставке «Святая Русь», открывшейся в Рогожской старообрядческой слободе.

Многие свои картины Олег Молчанов пишет на пленэре. При этом не ограничивается поездками по России, но привозит и «нарисованные впечатления» из заграничных путешествий. На его полотнах можно увидеть русскую глубинку, древнюю Кострому, тихий Плес, Русский Север, Байкал и другие душевные места нашей страны.

Увидеть экспозицию можно до 20 мая в атриуме Дома причта по адресу: улица Рогожский поселок, дом 29, строение 8.