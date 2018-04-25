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Интеллектуалу в помощь. Что смотреть в TheatreHD до конца апреля
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Интеллектуалу в помощь. Что смотреть в TheatreHD до конца апреля 

Казанский Портал 24 минуты назад
Фото: Казанский Портал
Каждую неделю казанцам показывают фильмы из коллекции TheatreHD. До конца апреля успеваем посмотреть еще два спектакля, три фильма-выставки и один балет.
Голливудские блокбастеры и попкорн — это прекрасно. Но иногда душа требует более интеллектуального досуга. Проект со спектаклями и выставками на большом экране спешит на помощь.
«Юлий Цезарь: Бен Уишоу»
Сегодня, 25 апреля, показывают постановку лондонского The Bridge Theatre «Юлий Цезарь: Бен Уишоу». В роли Брута Бен Уишоу (когда-то играл того самого парфюмера). Действие происходит в Риме, куда вернулся Цезарь и где его убили. Похороны диктатора превращаются в хаос.
«Киномакс» Дубляж: русские субтитры Начало в 19.30  Вход — 450 рублей
«Исправленный щеголь»
В субботу, 28 апреля, парижский Камеди Франсез представит классическую пьесу «Исправленный щеголь». Юный парижанин, увлеченной модой и свободными манерами, едет в глушь, чтобы познакомиться с будущей женой. Ее подобрали ему родители. Он влюбляется в девушку, но та намерена обучить его хорошему поведению, прежде чем соглашаться на брак.
«КАРО» Дубляж: русские субтитры Начало в 15.00  Вход — 450 рублей
«Удивительный мир Иеронима Босха»
В эту же субботу показывают фильм-выставку «Удивительный мир Иеронима Босха». О Босхе, разумеется. Выставка пройдет по главной коллекции его картин, собранной в музее Северного Брабанта в Нидерландах. Куратор выставки Шарль де Моой шутит: вряд ли сам Босх видел такое количество собственных шедевров, собранных вместе: из 24 сохранившихся живописных произведений Босха на выставке оказались 17, из 20 рисунков — 19.
«Киномакс» Дубляж: русский закадровый перевод Начало в 15.00  Вход — 300 рублей
«Сады в живописи — от Моне до Матисса»
Еще один фильм-выставка — «Сады в живописи — от Моне до Матисса» — запланирована на 29 апреля, воскресенье. Фильм посвящен изображению садов в живописи. Создатели фильма пытаются понять, как сады от Ван Гога, Писсаро, Матисса и Моне повлияли на декоративный дизайн, экспрессивные мотивы и утопические идеи в живописи. Художникам по роду деятельности и творцам в душе будет интересно.
«КАРО» Дубляж: русские субтитры Начало в 11.00  Вход — 300 рублей
«Сад художника: Американский импрессионизм»
Последний фильм-выставку покажут 30 апреля, в понедельник. Можно посмотреть «Сад художника: Американский импрессионизм», подготовленный американскими ценителями импрессионизма. Оказывается, в Америке импрессионизм развивался больше из-за практической стороны вопроса, в связи с садоводством. Садоводство считалось хорошей возможностью сохранить природу в первозданном виде, в пику стремительной урбанизации.
«Киномакс» Дубляж: русские субтитры Начало в 19.30  Вход — 450 рублей
Полную коллекцию событий в Казани смотрите в разделе «Афиша» на e-Kazan.ru.
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