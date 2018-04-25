Интеллектуалу в помощь. Что смотреть в TheatreHD до конца апреля

Каждую неделю казанцам показывают фильмы из коллекции TheatreHD. До конца апреля успеваем посмотреть еще два спектакля, три фильма-выставки и один балет.

Голливудские блокбастеры и попкорн — это прекрасно. Но иногда душа требует более интеллектуального досуга. Проект со спектаклями и выставками на большом экране спешит на помощь.

Сегодня, 25 апреля, показывают постановку лондонского The Bridge Theatre «Юлий Цезарь: Бен Уишоу». В роли Брута Бен Уишоу (когда-то играл того самого парфюмера). Действие происходит в Риме, куда вернулся Цезарь и где его убили. Похороны диктатора превращаются в хаос.

«Киномакс» Дубляж: русские субтитры Начало в 19.30 Вход — 450 рублей

«Исправленный щеголь»

В субботу, 28 апреля, парижский Камеди Франсез представит классическую пьесу «Исправленный щеголь». Юный парижанин, увлеченной модой и свободными манерами, едет в глушь, чтобы познакомиться с будущей женой. Ее подобрали ему родители. Он влюбляется в девушку, но та намерена обучить его хорошему поведению, прежде чем соглашаться на брак.

«КАРО» Дубляж: русские субтитры Начало в 15.00 Вход — 450 рублей

«Удивительный мир Иеронима Босха»

В эту же субботу показывают фильм-выставку «Удивительный мир Иеронима Босха». О Босхе, разумеется. Выставка пройдет по главной коллекции его картин, собранной в музее Северного Брабанта в Нидерландах. Куратор выставки Шарль де Моой шутит: вряд ли сам Босх видел такое количество собственных шедевров, собранных вместе: из 24 сохранившихся живописных произведений Босха на выставке оказались 17, из 20 рисунков — 19.

«Киномакс» Дубляж: русский закадровый перевод Начало в 15.00 Вход — 300 рублей

«Сады в живописи — от Моне до Матисса»

Еще один фильм-выставка — «Сады в живописи — от Моне до Матисса» — запланирована на 29 апреля, воскресенье. Фильм посвящен изображению садов в живописи. Создатели фильма пытаются понять, как сады от Ван Гога, Писсаро, Матисса и Моне повлияли на декоративный дизайн, экспрессивные мотивы и утопические идеи в живописи. Художникам по роду деятельности и творцам в душе будет интересно.

«КАРО» Дубляж: русские субтитры Начало в 11.00 Вход — 300 рублей

«Сад художника: Американский импрессионизм»

Последний фильм-выставку покажут 30 апреля, в понедельник. Можно посмотреть «Сад художника: Американский импрессионизм», подготовленный американскими ценителями импрессионизма. Оказывается, в Америке импрессионизм развивался больше из-за практической стороны вопроса, в связи с садоводством. Садоводство считалось хорошей возможностью сохранить природу в первозданном виде, в пику стремительной урбанизации.

«Киномакс» Дубляж: русские субтитры Начало в 19.30 Вход — 450 рублей

Полную коллекцию событий в Казани смотрите в разделе «Афиша» на e-Kazan.ru.

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