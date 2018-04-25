Made in колония: в Кургане пройдет выставка одежды от зауральских заключенных

С 25 по 27 апреля на межрегиональной специализированной выставке «Строительство. Промышленность. Инфраструктура» можно будет увидеть товары, выпускаемые в исправительных учреждениях Зауралья. Понравившиеся изделия можно купить.

— На стенде УФСИН России по Курганской области представлены спецодежда, обувь, кованые изделия, мягкий инвентарь, тротуарная плитка, мягкий инвентарь с синтетическим наполнителем. Большой интерес посетителей вызвала сувенирная продукция: резные шахматы и нарды, уже в первый день несколько сувениров ручной работы были приобретены посетителями, — сообщает пресс-служба ведомства.

Поскольку все изделия на выставке представить нельзя, посетители мероприятия смогут ознакомиться с каталогом товаров и услуг. Например, в исправительных учреждениях Курганской области изготавливаются мебель, объекты для детских площадок и другие элементы благоустройства дворовых территорий.

Участие в выставках помогает найти заказчиков на товары, работы и услуги. Так, после подобного мероприятия, прошедшего в Екатеринбурге в начале апреля, УФСИН по Курганской области заключило договор на пошив спецодежды на 500 тысяч рублей.