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Made in колония: в Кургане пройдет выставка одежды от зауральских заключенных
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Made in колония: в Кургане пройдет выставка одежды от зауральских заключенных 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
С 25 по 27 апреля на межрегиональной специализированной выставке «Строительство. Промышленность. Инфраструктура» можно будет увидеть товары, выпускаемые в исправительных учреждениях Зауралья. Понравившиеся изделия можно купить.
— На стенде УФСИН России по Курганской области представлены спецодежда, обувь, кованые изделия, мягкий инвентарь, тротуарная плитка, мягкий инвентарь с синтетическим наполнителем. Большой интерес посетителей вызвала сувенирная продукция: резные шахматы и нарды, уже в первый день несколько сувениров ручной работы были приобретены посетителями, — сообщает пресс-служба ведомства.
Поскольку все изделия на выставке представить нельзя, посетители мероприятия смогут ознакомиться с каталогом товаров и услуг. Например, в исправительных учреждениях Курганской области изготавливаются мебель, объекты для детских площадок и другие элементы благоустройства дворовых территорий.
Участие в выставках помогает найти заказчиков на товары, работы и услуги. Так, после подобного мероприятия, прошедшего в Екатеринбурге в начале апреля, УФСИН по Курганской области заключило договор на пошив спецодежды на 500 тысяч рублей.
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